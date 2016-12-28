Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Asistleri ile ön plana çıkan Hollandalı, “Taraftar bana kendimi inanılmaz hissettiriyor. Bu da performansıma yansıyor. Ligin 2. yarısında çok daha iyi işler yapacağım” dedi.
ŞAMPİYONLUKTA İDDİALI
Talihsiz sakatlıklar yüzünden duraksama dönemi geçirdiğini de sözlerine ekleyen Lens, şampiyonlukla ilgili de iddialı açıklamalar yaptı: "İkinci yarıda katkımın daha da artacağını düşünüyorum. Şampiyonluk için çok istekliyiz. Çalkantılı bir ilk yarı geçirmemize rağmen liderin sadece 5 puan gerisindeyiz. Beşiktaş ve G.Saray'la fark daha da az."
SAHA DIŞINDA DA KANKALAR
Derbide birbirlerine asist yapan Sow ve Lens'in dostluğu görenleri kıskandırıyor. Saha içinde olduğu kadar sosyal hayatlarında da çok sık görüşen ikili, birlikte geziyorlar. Sow'un eşinin Dubai'de olması, Lens'in bekar olması nedeniyle birlikte zaman geçirme konusunda sıkıntı çekmeyen kankaların bu dostluğu yeşil sahaya olumlu yansıyor. Futbolcular, birbirleri için övücü sözler söylüyorlar. Lens, "O çok iyi bir insan ve kaliteli bir oyuncu. Kadere bak ki ikimiz de kiralığız" derken, Sow da "Lens oynadığım en iyi futbolculardan biri. Öyle paslar veriyor ki gol atmamak gerçekten ayıp olur. Takım arkadaşım olduğu için çok şanslıyım" şeklinde konuştu.
EN İYİSİ SOW&RVP
Persie ve Sow ligin ilk yarısında en başarılı hücum ikilisi oldu. Toplamda 13 gol kaydeden (Sow 7, Persie 6) golcüler, 3 de asist (Sow 1, Persie 2) yaptılar. Beşiktaşlı Cenk ve Aboubakar ikilisi de gol ve asist olarak Fenerbahçeli yıldızları yakalasa da sarı-lacivertliler 109 dakikada 1 gol sevinci yaşaarak zirveye çıktılar. Cenk ve Aboubakar'ın ortalama gol süresi ise 170 dakikada 1 gol.
DERBiDE COŞTU
Lens'in Trabzonspor derbisindeki performansı parmak ısırttı. 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan tecrübeli futbolcu, 84 dakika sahada kalırken, 5 kilit pas yaptı, 9 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Pas isabetinde de yüzde 75'lik bir başarı oranı yakaladı.
Emre BOL
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
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