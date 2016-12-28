Savunma güven verdi

F.Bahçe, son haftalarda yakaladığı çıkışı savunmasına da yansıttı.

Lider Başakşehir'den (11) sonra G.Birliği'yle ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, 12 kez kalesini gole kapatamadı. F.Bahçe'nin bu performansında savunma istikrarı ön plana çıktı. Sakatlık veya cezalı oyuncu olmadığı sürece Şener, Skrtel, Kjaer ve Hasan Ali'den oluşan savunma dörtlüsünü bozmayan Advocaat, bunun meyvesini aldı.