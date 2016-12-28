Sarı lacivertliler sürpriz istemiyor
Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını yarın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak.
Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11'le takımını sahaya sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:07
- Rakip Yunan devi Olympiakos
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Maçı izleyecek olanlar bana rapor etsinler bakalım Sırp koç bu sefer maça Türk oyuncu çıkartacak mı çıkartmayacak mı.
- Depay'ı da istiyorum
Toplam 6
Yorum
advocatt volkan şen alper ile olacak işler değil bunlar görüyoruz
- Zirve için sahada
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W valla Sneijder bi sakatlanırsa yerine oynayacak oyuncu da yok . Her şey hayal olur şampiyonluk filan
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