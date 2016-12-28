 Sarı lacivertliler sürpriz istemiyor – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sarı lacivertliler sürpriz istemiyor

    Sarı lacivertliler sürpriz istemiyor

    Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını yarın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak.

    Sarı-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisini konuk edeceği maçtan 3 puanla ayrılarak devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor.

    Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

    İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11'le takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sarı lacivertliler sürpriz istemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.