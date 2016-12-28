Şampiyonluk maçımızdı

11 puan geriden galip devreyi zirvenin 5 puan gerisinde tamamlayan sarı-lacivertli oyuncular, “Çok önemli bir maç kazandık. ‘Bittiler’ diyenlere inat yeniden doğduk. Bu zafer bizi şampiyonluğa götürecek” dediler...

Fenerbahçe, devrenin son maçında Trabzonspor'u Avni Aker'de 3-0 gibi net bir skorla yenerken, 90 dakikanı bitiminde soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. 2016'yı zaferle kapatan sarı-lacivertli futbolcular, şampiyonluk umutlarını yeni yıla daha büyük umutlarla taşıdılar... Futbolcular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Bu galibiyetin önemi daha sonra ortaya çıkacak. Yenilseydik hem puan olarak hem de moral olarak çok gerilerde kalacaktık. Bir şampiyonluk maçı oynadık ve de kazandık" dediler.



'BİZ BURADAYIZ'

Zirveden 11 puan geriye düştükleri dönemde "Bittiler" diyenlere en iyi yanıtı verdiklerini savunan F.Bahçeli futbolcular, "İşte yeniden doğduk. 5 puan fark hiçbir şey değil. Beşiktaş'tan 4, G.Saray'dan ise 2 puan gerideyiz. Bir maçla kapanacak farklar bunlar" ifadelerini kullandılar.