Resmi teklif yok
RUSLARA YALANLAMA
Rus basını daha da ileri giderek Spartak ile Emenike'nin anlaştığını yazıyor. Ancak gerçek hiç de öyle değil... Sarı-lacivertli yöneticiler, 29 yaşındaki forvet için kulübe şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadığını belirtiyorlar.
DÖNMEK İSTEMİYOR
Emenike, sızan bilgilere göre Rusya'ya geri dönmeye de pek sıcak bakmıyor. Fenerbahçe ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emenike, lig, kupa ve Avrupa'da olmak üzere bu sezon forma giydiği 20 resmi karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:42
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
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