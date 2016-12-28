Rakip Yunan devi Olympiakos
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Ligde geride kalan 14 haftada 9 kez kazanan ve 5 defa da yenilen alan sarı-lacivertliler, son maçında önemli bir galibiyet elde etti. Geçen yıl finalde kaybettiği son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımını deplasmanda uzatmalar sonunda 95-79 yenen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı mutlu tamamlamak istiyor.
Yunan temsilcisi de Fenerbahçe gibi 9 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son hafta Brose Bamberg'e deplasmanda farklı (82-68) mağlup oldu.
- 11. randevu
Fenerbahçe ile Olympiakos tarihlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takımın THY Avrupa Ligi'ndeki maçlarında Fenerbahçe 4, Olympiakos ise 6 kez galip geldi. Son maçta gülen taraf ise Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler 2014-2015 sezonunda rakibini deplasmanda 73-64 yenmişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
- Stoper adayları el yakıyor!
Toplam 7
Yorum
ozi bunlar işte hep o yıldırım demirörenin eserleri. 5 milyon verip 7 milyon verip bi oyuncu alamıyoruz.koskaca beşiktaşı soyup gitti
- Arena'da tur keyfi
Toplam 9
Yorum
karakartal Gençlerde fatih aksoy birkaç hatası dışında ümit veren bir performans sergiledi.Eslem ve Muhammed enes yeterince süre alamadı.Tolgay,Atınç G.İnler,K.Frei çok koştular bütün yük bu oyuncuların üstündeydi.Ömer yine berbattı.Adriano çok güçsüz silik; Ocay ise yine geçmiş seneleri aratan performanstaydı.Bu ZTK maçında takım önceki maçlara göre daha derli topluydu.Oyunun bazı bölümlerinde sendeler gibi oldular ama o dakkalardada Boluspor Beşiktaşın bu zaafından yararlanacak beceri ve güçten yoksundu.Birde maçın hakemine değinmeden geçemeyeceğim.O neydi öyle zırt pırt trafik polisi gibi hemen her pozisyona düdük İLLALLAH dedirtti.Hakem çok rezildi.Ekran başındakileri çıldırttı.
- Quaresma şoku!
Toplam 13
Yorum
ozi Q7 İlk Bize Geldiğinde Takım Oynu Oynamıyordu.Şuan Kazandığından Çok Daha İyi Kazanıyordu ve Bireysel Yetenekleriylede Sevmiştik.Fakat Bizden Gitti Sonra Daha Ucuz Bir Maaşla Bize Geldi.Şimdi Takım Oynuyla Seviyoruz ve Bence Yine Yüksek Maaşı Hakediyor.
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