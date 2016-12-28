Hasan Ali'yi aratmadı

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda İsmail Köybaşı'nın Trabzonspor karşısındaki performansı merak ediliyordu.

Milli futbolcu, gösterdiği performansla sınıfı geçti. Maç boyunca 54 pas yapıp, 48 isabet sağlayan, rakipten 5 de top çalan Köybaşı, dev mücadelede defansif anlamda iyi iş çıkardı. Tabii bunda tutmakla sorumlu olduğu Yusuf Erdoğan'ın erkenden kırmızı kart görüp oyundan atılmasının etkisi büyüktü.