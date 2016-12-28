Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında yer alan Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay için İtalya'nın Roma kulübü de girişimlere başladı.
Fenerbahçe ile adı geçen genç oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da ilgilenirken, İtalya'nın Roma kulübünün de transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncuları Mohamed Salah'ın yerine bir futbolcu arayan İtalyan kulübü, kadrosundaki eksikliği Memphis Depay ile gidermek istiyor. Roma'nın, Depay'e alternatif olarak Chelsea'nin Belçikalı oyuncusu Charly Musonda'yı da gündemine aldığı öne sürüldü.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:12
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adalet Rıza hoca seni tanımasam bu kim diyeceğim.Allah aşkına Salihte ne buldunda transfer ediyorsun.Pes doğrusu.Adam zaten kırmızı.Seninde defansın kötü,ne olacak biliyormusun,2-3 maç başına takım 10 kişi oynar bunu bilesin.İnanamıyorum.Demekki biz futboldan ve futbolcudan anlamıyoruz.
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