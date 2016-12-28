 Derbilerin lideri Kanarya – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Derbilerin lideri Kanarya

    Derbilerin lideri Kanarya
    Trabzonspor'dan 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe, ilk yarıda "derbilerin takımı" oldu. Kadıköy'de Galatasaray'ı üstün bir futbolla 2-0'lık skorla mağlup eden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Kanarya, Trabzonspor'u ise deplasmanda mağlup edip, üç derbiden 7 puan kazandı. Beşiktaş derbilerde 5 puan elde ederken, Galatasaray 1 puanla yetindi, Trabzonspor ise 3 puan topladı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:41
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