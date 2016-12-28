Depay'ı da istiyorum
PSG, orta sahadaki yıldızı Hatem Ben Arfa’yla ilgili olarak “F.Bahçe’den teklif geldi, görüşmeler sürüyor” açıklamasını yaptı. Teknik direktör Advocaat’ın sol kanada istediği Manchester United’li Memphis Depay ise ancak mali kaynak bulunursa kiralanabilecek.
Diğer yandan Ben Arfa için yapılan temaslara yıldız futbolcunun annesinin vefatı üzerine ara verildi. 29 yaşındaki Tunus asıllı Fransız futbolcuyla birkaç gün içinde tekrar görüşülecek. Bu arada Fransız RMT radyosuna konuşan PSG yetkilileri "Fenerbahçe'den Ben Arfa için teklif geldi. Görüşmeler sürüyor ama şu an anlaşma yok" dediler. Fransa'nın ünlü L'equipe gazetesi ise bu konuda olumsuz haber vererek, "Ben Arfa, Paris'te kalmak istiyor. Fenerbahçe'ye transfer olma şansı yok" diye yazdı.
EMRE BOL
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
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