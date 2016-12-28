 Advocaat’tan Taison'a davet – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’tan 'a davet

    Advocaat’tan Taison'a davet

    Forvetin soluna Memphis Depay'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'li 'u da yedeğinde tutuyor.

    Ancak Kanarya'nın bu transferde rakipleri var. Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu, Shakhtar'a aldırdığı eski öğrencisi bu kez Rusya'ya götürmek istiyor. Çin'den de sambacıya talipler var. Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin hocası 'ın 'u bizzat arayarak İstanbul'a davet ettiğini, "Karar vermeden önce İstanbul'a gel ve birkaç gün geçir" tavsiyesinde bulunduğunu yazdı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Advocaat’tan Taison'a davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.