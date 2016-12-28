 ''10 numara beni bağlamaz'' – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''10 numara beni bağlamaz''

    ''10 numara beni bağlamaz''
    Trabzonspor derbisinde başarılı bir performans ortaya koyan , Advocaat'ın verdiği şansları iyi kullanıyor. Ancak bir on numara alınırsa, Alper'in forması tehlikeye girecek. 25 yaşındaki futbolcu bu konuyla ilgilenmediğini belirtirken, "Benim işim, görev verildiğinde en iyi şekilde yapmak" dedi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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