Yardımcı sakatlandı

Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

Birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz sol arka adalesinden sakatlandı. Yılmaz karşılaşmaya devam edemeyeceğini söyleyince bu dakikadan itibaren yerine dördüncü hakem Tolga Özkalfa görev yaptı.