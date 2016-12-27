 Yardımcı sakatlandı – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Yardımcı sakatlandı

    Yardımcı sakatlandı

    Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

    Birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz sol arka adalesinden sakatlandı. Yılmaz karşılaşmaya devam edemeyeceğini söyleyince bu dakikadan itibaren yerine dördüncü hakem Tolga Özkalfa görev yaptı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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