Yardımcı sakatlandı
Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
Birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz sol arka adalesinden sakatlandı. Yılmaz karşılaşmaya devam edemeyeceğini söyleyince bu dakikadan itibaren yerine dördüncü hakem Tolga Özkalfa görev yaptı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
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Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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