Volkan Demirel hiç zorlanmadı
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel bir derbide daha çok rahattı. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında adeta yere yatmayan tecrübeli eldiven dün de Trabzonspor karşısında fazla zorlanmadı. İlk 15 dakikalık baskı hariç kalesinde önemli pozisyon görmedi.
İLK YARI ÖNDEYSE MAÇI KAZANIYOR
Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 9'unda ilk yarıyı önde tamamlamıştı. Kanarya bu maçların 8'ini kazanırken 1'i beraberlikle bitmişti. F.Bahçe dün Trabzonspor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0'lık skorla üstün kapattı. Maça çok rahat götürüp 3-0 gibi farklı skorla kazandı.
İLK YARI ÖNDEYSE MAÇI KAZANIYOR
Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 9'unda ilk yarıyı önde tamamlamıştı. Kanarya bu maçların 8'ini kazanırken 1'i beraberlikle bitmişti. F.Bahçe dün Trabzonspor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0'lık skorla üstün kapattı. Maça çok rahat götürüp 3-0 gibi farklı skorla kazandı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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