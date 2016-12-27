U21’de Fener güldü
U21 Ligi'nde oynanan gençlerin derbisinde de kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takımın U21'leri, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor U21 Takımı'nı Ramazan Civelek ve Samed Karakoç'un golleriyle 2-1 mağlup etti ve 41 puanla liderliğini sürdürdü.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
U21’de Fener güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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