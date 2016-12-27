Moussa Sow’dan 13. derbi golü
F.Bahçe'ye ilk olarak 2011-12 sezonunun devre arasında gelen Moussa Sow, Süper Lig kariyerinde toplam gol sayısını 59'a çıkardı.
Senegalli yıldız özellikle 'derbi' maçları çok seviyor. 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de attığı 59 golün 13'ünü Beşiktaş, Trabzon ve G.Saray'a attı. Sarıkırmızılılara karşı 1, Beşiktaş'a karşı 8 golü bulunan Sow, Karadeniz Fırtınası'nın ağlarına da 4. golünü bıraktı. Tecrübeli forvet dün ilk yarının 41. dakikasında Lens'in harika şekilde getirip "Al da at" dediği topu filelerle kolay şekilde buluşturmuştu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Moussa Sow’dan 13. derbi golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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