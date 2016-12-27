 Keyfim yerinde – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Keyfim yerinde

    Keyfim yerinde

    Derbi maçta 1 gol atan, 1 de asist yapan Hollandalı yıldız “Burada olmaktan keyif alıyorum, herkese teşekkür ederim” dedi. Ligdeki 2 golünü kaydeden Lens, 7’nci asistini yaptı.

    'nin Hollandalı yıldızı , 'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öncelikle geldiği günden bu yana kendisine gösterilen destekten ötürü teşekkür eden tecrübeli oyuncu, "Sunderland'de zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Bu akşamki gibi performanslar göstermemde tüm takım arkadaşlarım yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

    Lens, "Gelecek sezon da F.Bahçe'de kalacak mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Harika taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hâlâ önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyi oynar, daha fazla gol atar, asist yapabilirim. Önce sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürelim, sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz."



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    Hollandalı yıldız, ilk 11'de başladığı 9'uncu lig maçında 2. golünü atarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Kanarya, Lens'in gol veya asistle skora katkı sağladığı 6 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 gol atarken, sadece üç gol yedi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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