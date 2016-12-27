Keyfim yerinde
Derbi maçta 1 gol atan, 1 de asist yapan Hollandalı yıldız “Burada olmaktan keyif alıyorum, herkese teşekkür ederim” dedi. Ligdeki 2 golünü kaydeden Lens, 7’nci asistini yaptı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öncelikle geldiği günden bu yana kendisine gösterilen destekten ötürü teşekkür eden tecrübeli oyuncu, "Sunderland'de zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Bu akşamki gibi performanslar göstermemde tüm takım arkadaşlarım yardımcı oldu" ifadesini kullandı.
Lens, "Gelecek sezon da F.Bahçe'de kalacak mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Harika taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hâlâ önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyi oynar, daha fazla gol atar, asist yapabilirim. Önce sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürelim, sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz."
KATKISI ARTIYOR
Hollandalı yıldız, ilk 11'de başladığı 9'uncu lig maçında 2. golünü atarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Kanarya, Lens'in gol veya asistle skora katkı sağladığı 6 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 gol atarken, sadece üç gol yedi.
Lens, "Gelecek sezon da F.Bahçe'de kalacak mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Harika taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hâlâ önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyi oynar, daha fazla gol atar, asist yapabilirim. Önce sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürelim, sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz."
KATKISI ARTIYOR
Hollandalı yıldız, ilk 11'de başladığı 9'uncu lig maçında 2. golünü atarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Kanarya, Lens'in gol veya asistle skora katkı sağladığı 6 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 gol atarken, sadece üç gol yedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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