Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında eksikliğini çok hissettikleri ‘10 numarayı’ Fransa’da buldu. 29 yaşındaki süper solağın 6 Ocak’ta imzayı atması bekleniyor
SOL AYAĞI RAKET GİBİ
Ben Arfa, Nice'teki muhteşem performansıyla sezon başında Fransa devi PSG'nin yolunu tutmuştu. Ancak işler hiç istediği gibi gitmedi. Sezonun ilk yarısında sadece 1 kez 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki süper solak kısa süreler aldığı 14 maçta tek asist yapabildi. Ben Arfa uzaktan şutları, ara pasları, dripling yeteneği, oyun görüşüyle Fenerbahçe'ye çok şey katmak için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli futbolcunun 6 Ocak'ta Kanarya'ya resmi imzayı atacağı öğrenildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 10:31
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 9
Yorum
Bugra Yahu neden uzaklarda arıyorsunuz. Alın Mehmet Ekiciyi sezon sonuna kadar, sonra da bonservisi ile alırsınız. Buyrun 10 numara.
- ‘Uzun boylu’ stoper istedi
Toplam 5
Yorum
sabri türkiyede en uzun boylu stoper GS-da bu SABRİ -bu adam ister A MİLLİ TAKIMDA isterde GS-da stoperde oynadıgı zaman bütün gol pozisionlar kafayla kac gol yedik
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 49
Yorum
öykücü Aynen dediğin gibi Yusuf'u da satın almıştı FB, elle oyna penaltı yap ve atıl diye. Nelere kadir bu FB yahu
Hatem Ben Arfa'da işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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