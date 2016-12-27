Güzel bir galibiyet
Trabzon karşısında maçın tamamını kontrol ettiklerini ifade eden Advocaat, “Çok güzel goller attık ve kazanmayı hak ettik. Bence takımım iyi oynadı” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonspor karşısında iyi bir futbol sergilediklerini belirterek ortaya konulan futboldan memnun kaldığını söyledi. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Çok güzel goller attık ve kazanmayı hak ettik. Bence takımım iyi oynadı. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.
ZORLU TAKIMLAR VAR
Süper Lig'in ilk yarısını da değerlendiren Advocaat, "Bence takım olarak iyi iş çıkardık. 12 maçın sadece birinden mağlubiyetle ayrıldık. İlk 3 maçta sadece 1 puan almışız. Daha sonra bunu düzeltmeye çalıştık. Oradan sonra çok iyi işler çıkardık. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Zorlu takımlar var" ifadesini kullandı.
SPEKÜLASYONLAR...
Advocaat, bir gazetecinin "Hatem Ben Arfa ile anlaşıldığı konuşuluyor" sözü üzerine şöyle konuştu: "Kim? Çok fazla isim okuyorum ben de, spekülasyonlar var. Manchester City'nin sağ beki ile ilgili de bir şeyler okudum. Transferde önemli olan kimin uygun olduğu. Bizim istememizden öde, oyuncunun da istemesi." Advocaat, Lens için ise "Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardır, ona inanıyordumdur. Bugün de işini yaptı. Güvenimi boşa çıkarmadı" dedi.
ZORLU TAKIMLAR VAR
Süper Lig'in ilk yarısını da değerlendiren Advocaat, "Bence takım olarak iyi iş çıkardık. 12 maçın sadece birinden mağlubiyetle ayrıldık. İlk 3 maçta sadece 1 puan almışız. Daha sonra bunu düzeltmeye çalıştık. Oradan sonra çok iyi işler çıkardık. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Zorlu takımlar var" ifadesini kullandı.
SPEKÜLASYONLAR...
Advocaat, bir gazetecinin "Hatem Ben Arfa ile anlaşıldığı konuşuluyor" sözü üzerine şöyle konuştu: "Kim? Çok fazla isim okuyorum ben de, spekülasyonlar var. Manchester City'nin sağ beki ile ilgili de bir şeyler okudum. Transferde önemli olan kimin uygun olduğu. Bizim istememizden öde, oyuncunun da istemesi." Advocaat, Lens için ise "Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardır, ona inanıyordumdur. Bugün de işini yaptı. Güvenimi boşa çıkarmadı" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Güzel bir galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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