 Güzel bir galibiyet – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Güzel bir galibiyet

    Güzel bir galibiyet

    Trabzon karşısında maçın tamamını kontrol ettiklerini ifade eden Advocaat, “Çok güzel goller attık ve kazanmayı hak ettik. Bence takımım iyi oynadı” dedi.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonspor karşısında iyi bir futbol sergilediklerini belirterek ortaya konulan futboldan memnun kaldığını söyledi. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Çok güzel goller attık ve kazanmayı hak ettik. Bence takımım iyi oynadı. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

    ZORLU TAKIMLAR VAR
    'in ilk yarısını da değerlendiren Advocaat, "Bence takım olarak iyi iş çıkardık. 12 maçın sadece birinden mağlubiyetle ayrıldık. İlk 3 maçta sadece 1 puan almışız. Daha sonra bunu düzeltmeye çalıştık. Oradan sonra çok iyi işler çıkardık. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Zorlu takımlar var" ifadesini kullandı.

    SPEKÜLASYONLAR...
    Advocaat, bir gazetecinin " ile anlaşıldığı konuşuluyor" sözü üzerine şöyle konuştu: "Kim? Çok fazla isim okuyorum ben de, spekülasyonlar var. Manchester City'nin sağ beki ile ilgili de bir şeyler okudum. Transferde önemli olan kimin uygun olduğu. Bizim istememizden öde, oyuncunun da istemesi." Advocaat, Lens için ise "Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardır, ona inanıyordumdur. Bugün de işini yaptı. Güvenimi boşa çıkarmadı" dedi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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