Fernandao 5’ledi
F.Bahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, bu sezon forma giydiği 12'inci resmi maçında 5'inci golünü kaydetti.
Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ligdeki ilk golünü atan sambacı, dün akşam da Trabzon deplasmanında fileleri havalandırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu diğer gollerinin 2'sini Ziraat Türkiye Kupası'nda (Amed Sportif, Menemen Bld), 1'ini ise UEFA Avrupa Ligi'nde (Grasshoppers) kaydetti. BU arada transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sitesinden duyurduğu haberde F.Bahçe'nin Fernandao transferi için Çin kulübü Shenzhen ile görüşmelere başladığını iddia etti. Ünlü teknik direktör Sven- Göran Eriksson yönetimindeki Shenzhen FC kulübünün, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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