Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:26
- Ne yaptın Yusuf!
Toplam 6
Yorum
baha kaya BU ADAM SOL AÇIK.aMA KAÇ ORTA YAPMIŞ, KAÇ GOL ATMIŞ? YETENEKLİ AMA FAYDASI YOK.O BÖLGEDE ZATEN CASTİLLO VAR, HATTA İBANEZDE OYNAR.SATIN..!
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 67
Yorum
sporsever senin adalet anlayışını sevsinler senin dediğini yapsa sonra kim bilir neler derdin seni bilmiyormu bu futbolseverler
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 4
Yorum
metin yonetim bu takim gol atinca sampiyon olmus gibi seviniyor sut atiyorlar top yuvarlanarak gidiyor icimiz yaniyor yaziklar olsun ey yonetim size
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