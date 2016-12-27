 Fenerbahçe ara vermedi – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Fenerbahçe ara vermedi

    Fenerbahçe ara vermedi

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Spor Toto Süper Lig'de dün Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenen sarı-lacivertliler, kupa mesaisinin ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirdi.

    Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:26
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