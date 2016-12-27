Fener arayı açıyor
42 yıllık rekabette Fenerbahçe 48. galibiyetini alırken, Trabzon 37’de kaldı Sarı-lacivertliler, zorlu Trabzonspor deplasmanında dün 17’nci kez kazandı.
F.Bahçe'nin deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında ilginç istatistikler dikkat çekti. 42 yıllık ezeli rekabette F.Bahçe 48'inci kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi Trabzonspor ise 37'de kaldı. Süper Lig'de yapılan 87 karşılaşmada F.Bahçe 37 kez kazanırken, Trabzon ise 22 galibiyet elde etti. Sarı- lacivertliler gollerde de rakibine 115-85 üstünlük sağladı. Trabzon'da yapılan maçlarda ise Trabzon'un sarı-lacivertlilere karşı 20-17 üstünlüğü bulunuyor.
Bu arada bordo-mavililer son 10 maçta F.Bahçe'ye gol bile atamadı. Geçen sezon deplasmanda 2-0, sahasında 4-0 kaybeden Trabzon, 2014-15'te hem içerde hem dışarda rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.
10 MAÇTIR GOLÜ YOK
Trabzon, önceki sezon sahasında 1-0 gerideyken çıkan olaylar sonucu hükmen 3-0 mağlup olmuş, İstanbul'daki maç 0-0 berabere bitmişti. 2012- 13 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe 1-0 kazanırken aynı sezon deplasmanda lig maçını 3-0 kazanmış, sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı.
Bu arada bordo-mavililer son 10 maçta F.Bahçe'ye gol bile atamadı. Geçen sezon deplasmanda 2-0, sahasında 4-0 kaybeden Trabzon, 2014-15'te hem içerde hem dışarda rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.
10 MAÇTIR GOLÜ YOK
Trabzon, önceki sezon sahasında 1-0 gerideyken çıkan olaylar sonucu hükmen 3-0 mağlup olmuş, İstanbul'daki maç 0-0 berabere bitmişti. 2012- 13 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe 1-0 kazanırken aynı sezon deplasmanda lig maçını 3-0 kazanmış, sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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