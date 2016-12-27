"Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"
Başakşehirli Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye döneceği iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, 360 TV'deki Telegol programında, çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönebileceğini iddia etti. Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki yıldıza "Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oyna. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalışmanı isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bırak" teklifinde bulunduğunu söyleyen Ümit Karan, Emre'nin de buna sıcak bakabileceğini de dile getirdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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