 Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    ’ya Pep benzetmesi

    Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
    Alman ikinci lig ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, ülkede gündem oldu. Portekizli teknik adam hakkında basında birçok haber çıkarken, ilginç yorumlar da yapılıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Record gazetesinden Sergio Krithianas imzalı. Krithianas, Pereira'yı Barcelona ve Bayern Münih'te sayısız başarılar elde eden, ardından da Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola'ya benzetti.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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