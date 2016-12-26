Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
Alman ikinci lig ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, ülkede gündem oldu. Portekizli teknik adam hakkında basında birçok haber çıkarken, ilginç yorumlar da yapılıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Record gazetesinden Sergio Krithianas imzalı. Krithianas, Pereira'yı Barcelona ve Bayern Münih'te sayısız başarılar elde eden, ardından da Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola'ya benzetti.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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