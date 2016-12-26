 Tatile moralli gidelim – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Tatile moralli gidelim

    Tatile moralli gidelim

    defansının sigortası , devreye iyi bir havayla girmek için 'u yenmek zorunda olduklarını söyledi.

    Tecrübeli stoper, "Her yönüyle zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. İki tarafın da şiddetle 3 puana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. 3 puan için ağır basan tarafın kendileri olduğunun da altını çizen Danimarkalı futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadromuz rakibimize göre daha tecrübeli ve kaliteli isimlerden oluşuyor ve tecrübe böyle maçlarda çok önemlidir. Bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp tatile rahat bir kafayla çıkmalıyız. Çünkü ikinci yarıda işler kızışacak ve Kjaer, Skertel'in yokluğunda Neustadter ile yan yana oynayacak. az hata yapan şampiyon olacak."
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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