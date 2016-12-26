Tatile moralli gidelim
F.Bahçe defansının sigortası Simon Kjaer, devreye iyi bir havayla girmek için Trabzonspor'u yenmek zorunda olduklarını söyledi.
Tecrübeli stoper, "Her yönüyle zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. İki tarafın da şiddetle 3 puana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. 3 puan için ağır basan tarafın kendileri olduğunun da altını çizen Danimarkalı futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadromuz rakibimize göre daha tecrübeli ve kaliteli isimlerden oluşuyor ve tecrübe böyle maçlarda çok önemlidir. Bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp tatile rahat bir kafayla çıkmalıyız. Çünkü ikinci yarıda işler kızışacak ve Kjaer, Skertel'in yokluğunda Neustadter ile yan yana oynayacak. az hata yapan şampiyon olacak."
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Tatile moralli gidelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.