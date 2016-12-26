Tanrı’ya şükür o günler geçti

Fernandao: Sakatlığımın izlerini tamamen sildim. Sezonun ikinci yarısında daha çok gol atacağım.

F.Bahçe'nin vurucu timinde yer alan Jose Fernandao, ülkesi Brezilya'da yayın yapan Ekstra gazetesine verdiği röportajda güzel mesajlar verdi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve İstanbul'da mutlu bir yaşam sürdüğünü anlatan golcü futbolcu, parlak günlerine döneceğini söyledi. Fernandao, "Tanrı'ya şükrediyorum ki sakatlığın izlerini sildim. Sezonun ikinci yarısında atabileceğim kadar gol atmak istiyorum" dedi. Robin Van Persie'ye de övgüler yağdıran sambacı, "O birlikte çalıştığım en özel futbolcu" ifadelerini kullandı.