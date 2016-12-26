Tanrı’ya şükür o günler geçti
Fernandao: Sakatlığımın izlerini tamamen sildim. Sezonun ikinci yarısında daha çok gol atacağım.
F.Bahçe'nin vurucu timinde yer alan Jose Fernandao, ülkesi Brezilya'da yayın yapan Ekstra gazetesine verdiği röportajda güzel mesajlar verdi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve İstanbul'da mutlu bir yaşam sürdüğünü anlatan golcü futbolcu, parlak günlerine döneceğini söyledi. Fernandao, "Tanrı'ya şükrediyorum ki sakatlığın izlerini sildim. Sezonun ikinci yarısında atabileceğim kadar gol atmak istiyorum" dedi. Robin Van Persie'ye de övgüler yağdıran sambacı, "O birlikte çalıştığım en özel futbolcu" ifadelerini kullandı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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