 Spartak’ta Emenike heyecanı – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Spartak’ta heyecanı

    Spartak’ta Emenike heyecanı
    'de kadro dışı kalan , her an eski kulübü 'ya transfer olabilir. Nijeryalı futbolcunun menajeri Erdem Konyar'ın dün Spartak'lı yetkililerle bir görüşme yaptığı iddiası Rus basınına yansıdı. Gazetelerde yapılan yorumlarda, Emenike'nin hızlı ve güçlü bir futbolcu olduğu, Spartak Moskova'ya büyük katkı sağlayacağı savunulurken, imzaların her an atılabileceği ileri sürüldü.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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