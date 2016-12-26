Spartak’ta Emenike heyecanı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Emenike, her an eski kulübü Spartak Moskova'ya transfer olabilir. Nijeryalı futbolcunun menajeri Erdem Konyar'ın dün Spartak'lı yetkililerle bir görüşme yaptığı iddiası Rus basınına yansıdı. Gazetelerde yapılan yorumlarda, Emenike'nin hızlı ve güçlü bir futbolcu olduğu, Spartak Moskova'ya büyük katkı sağlayacağı savunulurken, imzaların her an atılabileceği ileri sürüldü.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Spartak’ta Emenike heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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