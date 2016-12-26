Kalesini kapatıyor

Kanarya son maçlarda savunmada sıkıntı yaşasa da kalesini gole kapattı. Oynadığı son 2 resmi karşılaşmada (Gençlerbirliği ve Menemen Belediye) kalesinde 32 şut ve 17 gol pozisyonu gören sarı-lacivertli takım, bunlara rağmen hiç gol yemedi.