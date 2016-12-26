Kalesini kapatıyor
Kanarya son maçlarda savunmada sıkıntı yaşasa da kalesini gole kapattı. Oynadığı son 2 resmi karşılaşmada (Gençlerbirliği ve Menemen Belediye) kalesinde 32 şut ve 17 gol pozisyonu gören sarı-lacivertli takım, bunlara rağmen hiç gol yemedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Kalesini kapatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.