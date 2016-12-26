 Kalesini kapatıyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kalesini kapatıyor

    Kalesini kapatıyor
    Kanarya son maçlarda savunmada sıkıntı yaşasa da kalesini gole kapattı. Oynadığı son 2 resmi karşılaşmada (Gençlerbirliği ve Menemen Belediye) kalesinde 32 şut ve 17 gol pozisyonu gören sarı-lacivertli takım, bunlara rağmen hiç gol yemedi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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