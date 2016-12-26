F.Bahçe taraftarı yok
Bu sezon derbi maçlarda rakip takım taraftarlarının deplasmanlara gitmesine karşın, Trabzon'da oynanacak bugünkü derbiye güvenlik gerekçesiyle F.Bahçeli taraftarlar alınmayacak. Yüksek risk taşıyan mücadele için geniş güvenlik önlemleri alınacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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