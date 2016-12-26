 Brezilya’da şirket kuruyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Brezilya’da şirket kuruyor

    Brezilya’da şirket kuruyor

    Transfer için Brezilya’ya çıkarma yapacağı bildirilen F.Bahçe Başkanı ’ın asıl amacı başka çıktı. Yıldırım, kulübe futbolcu kazandırma amaçlı kuracağı fon şirketi için imzaları atmaya gidiyor.

    Başkanı Aziz Yıldırım'ın, daha önce izlenip beğenilen futbolcular hakkında transfer çalışmaları yapmak üzere bu hafta içinde Brezilya'ya gideceği bildirilmişti. Ancak uzun zamandır planlanan bu seyahatin amacı bambaşka çıktı...

    Yıldırım, 1.5 yıldır üzerinde çalışılan fon şirketinin kuruluşu için son imzaları atmak üzere Sao Paulo'nun yolunu tutacak. Bu şirket üzerinden, gelecek vadeden oyuncuların haklarının belli kısmı satın alınacak. Böylece, hem en ucuz yolla Fenerbahçe'ye futbolcu geçişi sağlanacak hem de bu oyuncuların satışından para kazanılacak.

    Futbolcu alıp-satan fon şirketinin Fenerbahçe ile organik bağı bulunmayacak. Şirket İstanbul'dan yönetilecek. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış kulüple ilişkileri bulunan bir isim de başına geçecek.

    ÇOĞUNU SCOUT'LAR İZLEDİ
    Sarı-lacivertli kulübün, scoutlar Kemalettin Şentürk, Saffet Akbaş ve Müjdat Yetkiner sayesinde Güney Amerika'da çok büyük bir futbolcu veri tabanı var. Bu üç ismin izlediği birçok futbolcu, başkan Aziz Yıldırım tarafından kurulacak fon şirketinin portföyüne kazandırılmaya çalışılacak.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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