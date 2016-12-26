 ‘Bana anlatıldı’ – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    ‘Bana anlatıldı’

    ‘Bana anlatıldı’
    , 'u mağlup etmeleri halinde puan cetvelindeki konumlarının değişeceğini belirterek, "İşte o zaman şampiyonluk için daha iddialı konuşabiliriz" dedi. Trabzon'daki maçların atmosferinin kendisine anlatıldığını ifade eden başarılı futbolcu, "Bizim herhangi bir çekincemiz yok, böyle maçlar hep zor geçer, yine öyle olacaktır. Kazanıp kafamız rahat şekilde tatile çıkmak istiyoruz" dedi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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