‘Bana anlatıldı’
Jeremain Lens, Trabzonspor'u mağlup etmeleri halinde puan cetvelindeki konumlarının değişeceğini belirterek, "İşte o zaman şampiyonluk için daha iddialı konuşabiliriz" dedi. Trabzon'daki maçların atmosferinin kendisine anlatıldığını ifade eden başarılı futbolcu, "Bizim herhangi bir çekincemiz yok, böyle maçlar hep zor geçer, yine öyle olacaktır. Kazanıp kafamız rahat şekilde tatile çıkmak istiyoruz" dedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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