Yiğithan Güveli sürprizi olabilir
Martin Skrtel'in cezası, Yiğithan Güveli'ye kadronun kapısını açabilir...
Advocaat'ın genç stoperi dünkü idmanda A takımla çalıştırması dikkat çekti. Çift kalede hırsıyla göz dolduran Yiğithan'ın Trabzon kafilesinde de yer alabileceği belirtiliyor. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da forma giyerken, 2-1 kaybedilen G.Birliği maçında takımı adına tek golü attı. Advocaat, Yiğithan'ın performansından övgü ile söz etmişti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Yiğithan Güveli sürprizi olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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