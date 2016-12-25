 Yiğithan Güveli sürprizi olabilir – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    sürprizi olabilir

    Yiğithan Güveli sürprizi olabilir

    'in cezası, 'ye kadronun kapısını açabilir...

    'ın genç stoperi dünkü idmanda A takımla çalıştırması dikkat çekti. Çift kalede hırsıyla göz dolduran Yiğithan'ın Trabzon kafilesinde de yer alabileceği belirtiliyor. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da forma giyerken, 2-1 kaybedilen G.Birliği maçında takımı adına tek golü attı. Advocaat, Yiğithan'ın performansından övgü ile söz etmişti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yiğithan Güveli sürprizi olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.