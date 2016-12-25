Spartak’la transfer zirvesi
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin, eski takımı Spartak Moskova ile görüştüğü iddia ediliyor. Rus basını, Nijeryalı futbolcunun menajeri Erdem Konyar'ın Spartak'lı yöneticilerle Moskova'da bir zirve gerçekleştireceğini yazdı. Spartak Moskova'nın ilk hedefinin Emenike'yi kiralamak olduğu bildirilirken, Fenerbahçeli yetkililer kendilerine 30 yaşındaki golcü için herhangi bir teklif gelmediğini ifade ettiler.
EMENİKE'DEN YALANLAMA
Emenike, teknik direktör Advocaat için "Fenerbahçe katili" dediği iddialarını yalanladı. Nijeryalı futbolcu, söz konusu ifadelerin yer aldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben böyle bir şey söylemedim. Birileri benim adıma sahte hesap açıp konuşmuş" ifadelerini kullandı.
EMENİKE'DEN YALANLAMA
Emenike, teknik direktör Advocaat için "Fenerbahçe katili" dediği iddialarını yalanladı. Nijeryalı futbolcu, söz konusu ifadelerin yer aldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben böyle bir şey söylemedim. Birileri benim adıma sahte hesap açıp konuşmuş" ifadelerini kullandı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Spartak’la transfer zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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