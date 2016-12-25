 Spartak’la transfer zirvesi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Spartak’la transfer zirvesi

    Spartak’la transfer zirvesi
    'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin, eski takımı ile görüştüğü iddia ediliyor. Rus basını, Nijeryalı futbolcunun menajeri Erdem Konyar'ın Spartak'lı yöneticilerle Moskova'da bir zirve gerçekleştireceğini yazdı. Spartak Moskova'nın ilk hedefinin Emenike'yi kiralamak olduğu bildirilirken, Fenerbahçeli yetkililer kendilerine 30 yaşındaki golcü için herhangi bir teklif gelmediğini ifade ettiler.

    EMENİKE'DEN YALANLAMA
    Emenike, teknik direktör Advocaat için "Fenerbahçe katili" dediği iddialarını yalanladı. Nijeryalı futbolcu, söz konusu ifadelerin yer aldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben böyle bir şey söylemedim. Birileri benim adıma sahte hesap açıp konuşmuş" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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