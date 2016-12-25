Sow’un röveşatası yılın golü
Yıldız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi’nde M.United’a attığı bu gol CNN tarafından ‘Dünyada 2016 yılının en güzel golü’ seçildi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- Formayı unuttu
Toplam 1
Yorum
TS Mis gibi adamı oynatamadiniz Adam cok
- Şenol Güneş'ten büyük itiraf
Toplam 15
Yorum
MBilgi. Şenol Hocam; Tüm maçlarımız bizim üstünlüğümüz ile sonuçlanır ama skor istediğimiz gibi olmaz. Kasımpaşa maçı yüzde 55 e yüzde 45 üstünlüğümüz var 2-1 mağlubuz. Son maç Antep maçı yüzde 71 e yüzde 29 gibi ezici üstünlüğümüz var sadece tek gol atabildik.Bunun teknik veya bilimsel açıklaması varmıdır. Var ise paylaş taraftarla. Fizik kurallarını alt üst ediyoruz.Gol kaçırma rekoru bizde, beceriksizlik bizde. Bunun önlemini alamazsak şampiyonluk hayal bize.
- Sheidaev Samsun’a
Toplam 1
Yorum
ged 61 n doye suk ve muhammete gibi çok kötü santraforlara haftalarca şans verip taraftara saç baş yolduracaksın sonrada ramil e bir maç bile şans vermeden göndereceksin..ve merak ettim doğrusu ramil in menejeri kim..sanırım konu tamamen duygusal...
Sow’un röveşatası yılın golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.