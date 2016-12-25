 Sow’un röveşatası yılın golü – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Sow’un röveşatası yılın golü

    Sow’un röveşatası yılın golü

    Yıldız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi’nde M.United’a attığı bu gol CNN tarafından ‘Dünyada 2016 yılının en güzel golü’ seçildi.

    Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü 'un M.United'a attığı röveşata golü, CNN tarafından Dünyada 2016'nın en güzel golü seçildi. 3 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'le Fenerbahçe olmuştu. O maçta bu müthiş gole imza atan Sow'u M.United'lı futbolcular da tebrik etmişti. Sow'un 210 binin üzerinde gelen oyların yaklaşık yüzde 53'ünü aldığı belirtildi. Bu arada Van Persie'nin sakatlığı nedeniyle yarın ilk 11'de sahaya çıkacak olan Senegalli yıldız, teknik direktör Advocaat'ın hücumdaki en büyük kozu olacak.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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