Skrtel’in yerine Roman
Fenerbahçe'nin Avni Aker'de sahaya çıkacak ilk 11'i de büyük ölçüde belli oldu. Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine son anda bir aksilik olmazsa Roman Neustadter forma giyecek. 4-2-3-1 sistemiyle dizilecek sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel - Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali - Josef, Mehmet Topal - Volkan Şen, Alper, Lens - Moussa Sow.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Skrtel’in yerine Roman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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