Sarıyer’le berabere

Fenerbahçe'nin altyapıda bu haftaki rakibi Sarıyer'di. Sarı-lacivertli takım, U14 Gelişim Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sarıyer ile 1-1 kaldı. U15'lerde de sonuç değişmedi: 1-1. Bu sonuçların ardından U14'ler puanını 38'e çıkardı. U17'ler ise 39puana yükselip ligde ikinci sıradaki yerini korudu.