 Sarıyer’le berabere – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sarıyer’le berabere

    Sarıyer’le berabere
    Fenerbahçe'nin altyapıda bu haftaki rakibi Sarıyer'di. Sarı-lacivertli takım, U14 Gelişim Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sarıyer ile 1-1 kaldı. U15'lerde de sonuç değişmedi: 1-1. Bu sonuçların ardından U14'ler puanını 38'e çıkardı. U17'ler ise 39puana yükselip ligde ikinci sıradaki yerini korudu.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sarıyer’le berabere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.