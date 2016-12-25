Sarıyer’le berabere
Fenerbahçe'nin altyapıda bu haftaki rakibi Sarıyer'di. Sarı-lacivertli takım, U14 Gelişim Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sarıyer ile 1-1 kaldı. U15'lerde de sonuç değişmedi: 1-1. Bu sonuçların ardından U14'ler puanını 38'e çıkardı. U17'ler ise 39puana yükselip ligde ikinci sıradaki yerini korudu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Sarıyer’le berabere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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