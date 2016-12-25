Robin’den umut yok
Kasığındaki sakatlığı süren Robin van Persie'nin Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği yüzde 90 kesinleşti. Hollandalı yıldız, dünkü antrenmanda da takımla birlikte çalışmada yer almadı. Van Persie büyük olasılıkla Trabzon kafilesinde olmayacak. Yarın akşam forvette Moussa Sow oynayacak. Jose Fernandao da kulübede oturacak.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Robin’den umut yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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