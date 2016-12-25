 Robin’den umut yok – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Robin’den umut yok

    Robin’den umut yok
    Kasığındaki sakatlığı süren 'nin Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği yüzde 90 kesinleşti. Hollandalı yıldız, dünkü antrenmanda da takımla birlikte çalışmada yer almadı. Van Persie büyük olasılıkla Trabzon kafilesinde olmayacak. Yarın akşam forvette Moussa Sow oynayacak. Jose Fernandao da kulübede oturacak.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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