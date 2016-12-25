 Ringde 13 madalya – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Ringde 13 madalya

    Ringde 13 madalya
    15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Boks Şubesi; 4 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile en çok madalya kazanan takım oldu. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 38 ilden 10 farklı sıklette 108 sporcu ringe çıktı. Fenerbahçe'nin 15 boksöründen 13'ü kürsüye çıkmayı başardı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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