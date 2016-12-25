Ringde 13 madalya
15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Boks Şubesi; 4 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile en çok madalya kazanan takım oldu. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 38 ilden 10 farklı sıklette 108 sporcu ringe çıktı. Fenerbahçe'nin 15 boksöründen 13'ü kürsüye çıkmayı başardı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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