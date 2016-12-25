 Pereira'nın gözdesi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Pereira'nın gözdesi

    Pereira'nın gözdesi

    Kanarya'dan ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan , geçtiğimiz günlerde Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçmişti.

    Düşme tehlikesi yaşayan köklü kulübü ayağa kaldırmak için harekete geçen Pereira'nın Jose Fernandao'yu da transfer listesine aldığı ileri sürüldü. Alman kulübü adına çalışan menajerlerin, Fenerbahçe Yönetimi ile temasa geçerek fiyat istediği belirtiliyor. , geçen sezon F.Bahçe'de vazgeçemediği isimler arasında yer alan Fernandao'ya tam 55 maçta görev vermişti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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