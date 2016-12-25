Pereira'nın gözdesi
Kanarya'dan ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan Vitor Pereira, geçtiğimiz günlerde Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçmişti.
Düşme tehlikesi yaşayan köklü kulübü ayağa kaldırmak için harekete geçen Pereira'nın Jose Fernandao'yu da transfer listesine aldığı ileri sürüldü. Alman kulübü adına çalışan menajerlerin, Fenerbahçe Yönetimi ile temasa geçerek fiyat istediği belirtiliyor. Vitor Pereira, geçen sezon F.Bahçe'de vazgeçemediği isimler arasında yer alan Fernandao'ya tam 55 maçta görev vermişti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Pereira'nın gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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