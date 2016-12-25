İş başa düştü!
Scout ekiplerinin daha önce izlediği oyuncular için son kararı kendisi vermek isteyen başkan, hafta içinde Brezilya seferine çıkacak. Görüşmeleri, pazarlıkları bizzat yaparak işi bitirecek.
F.Bahçe'de devre arasında yapılacak transfer için başkan Aziz Yıldırım bizzat devreye giriyor. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, Brezilya'ya oyuncu izlemeye gitmiş ve bu isimler yönetime rapor edilmişti. Başkanın alınacak ismi son olarak kendisi görmek istediği ve transferi bitirip geleceği ifade edildi. Önümüzdeki hafta içinde Brezilya seferine çıkacak Yıldırım'ın izlemesi muhtemel isimler şöyle:
LİSTE OLDUKÇA KABARIK
Orta sahalar: Adryan (Flamengo), Camilo Farias (Botafogo), Arrascaeta (Cruzeiro),
Sol açık: Scarpa (Fluminense). Advocaat'ın istediği orta ofans ve sol açık ve sağ bek mevkilerine takviye için kolları sıvayan başkanın, Güney Amerika pazarında ayrıca Perulu sağ bek Aldo Corzo ve Paraguaylı orta saha Romero için de girişimde bulunabileceği dile getirildi.
Emre BOL
LİSTE OLDUKÇA KABARIK
Orta sahalar: Adryan (Flamengo), Camilo Farias (Botafogo), Arrascaeta (Cruzeiro),
Sol açık: Scarpa (Fluminense). Advocaat'ın istediği orta ofans ve sol açık ve sağ bek mevkilerine takviye için kolları sıvayan başkanın, Güney Amerika pazarında ayrıca Perulu sağ bek Aldo Corzo ve Paraguaylı orta saha Romero için de girişimde bulunabileceği dile getirildi.
Emre BOL
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
İş başa düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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