 İlk derbi potada F.Bahçe-Trabzon – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    İlk derbi potada F.Bahçe-Trabzon

    İlk derbi potada F.Bahçe-Trabzon
    ile Trabzonspor yarın futbolda oynanacak derbi öncesi bugün de basketbolda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Trabzonspor MP'yi Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma NTV Spor'dan ekranlara gelecek. Ligde Fenerbahçe'nin 9, bordo-mavili takımın ise 4 galibiyeti bulunuyor.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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