İlk derbi potada F.Bahçe-Trabzon
Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın futbolda oynanacak derbi öncesi bugün de basketbolda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Trabzonspor MP'yi Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma NTV Spor'dan ekranlara gelecek. Ligde Fenerbahçe'nin 9, bordo-mavili takımın ise 4 galibiyeti bulunuyor.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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