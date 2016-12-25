Hücum ve defans çalışması yapıldı
Trabzonspor mesaisine bir günlük iznin ardından devam edildi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın yönettiği idmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptılar. Dar alanda gerçekleştirilen hücum ve defans organizasyonlarıyla süren Samandıra Tesisleri'ndeki çalışma, yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Oyuncuların antrenmanda oldukça hırslı ve moralli olduğu gözlendi.
YOLCULUK BUGÜN
Fenerbahçe bugün Trabzon'a gidecek... Son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak olan sarı-lacivertliler, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Trabzon'a hareket edecek. Burada kampa girecek olan kafile, yarın karşılaşmanın ardından İstanbul'a geri dönecek.
YOLCULUK BUGÜN
Fenerbahçe bugün Trabzon'a gidecek... Son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak olan sarı-lacivertliler, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Trabzon'a hareket edecek. Burada kampa girecek olan kafile, yarın karşılaşmanın ardından İstanbul'a geri dönecek.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Hücum ve defans çalışması yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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