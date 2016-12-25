 Hücum ve defans çalışması yapıldı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Hücum ve defans çalışması yapıldı

    Hücum ve defans çalışması yapıldı
    mesaisine bir günlük iznin ardından devam edildi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın yönettiği idmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptılar. Dar alanda gerçekleştirilen hücum ve defans organizasyonlarıyla süren Samandıra Tesisleri'ndeki çalışma, yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Oyuncuların antrenmanda oldukça hırslı ve moralli olduğu gözlendi.

    YOLCULUK BUGÜN
    bugün Trabzon'a gidecek... Son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak olan sarı-lacivertliler, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Trabzon'a hareket edecek. Burada kampa girecek olan kafile, yarın karşılaşmanın ardından İstanbul'a geri dönecek.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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