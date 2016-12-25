 Guarin önerildi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Guarin önerildi

    Guarin önerildi

    Çin’den ayrılma kararı alan Kolombiyalı ön libero, menajeri tarafından ’ye teklif edildi.

    'nin geçtiğimiz sezon transferi için epey uğraş verdiği yeniden gündemde... Ancak teklif bu kez oyuncu tarafından geldi. Sezon başında İnter'den Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Kolombiyalı oyuncunun, Avrupa'ya dönme kararı aldığı belirtilirken, menajerinin Fenerbahçe'ye 'İsterseniz görüşebiliriz' mesajı yolladığı ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncunun Shanghai ile sözleşmesi 30 Aralık'ta bitecek. Ön liberoda görev yapan Guarin, Shanghai'de 30 maçta forma giyerken 5 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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