Guarin önerildi
Çin’den ayrılma kararı alan Kolombiyalı ön libero, menajeri tarafından Fenerbahçe’ye teklif edildi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transferi için epey uğraş verdiği Fredy Guarin yeniden gündemde... Ancak teklif bu kez oyuncu tarafından geldi. Sezon başında İnter'den Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Kolombiyalı oyuncunun, Avrupa'ya dönme kararı aldığı belirtilirken, menajerinin Fenerbahçe'ye 'İsterseniz görüşebiliriz' mesajı yolladığı ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncunun Shanghai ile sözleşmesi 30 Aralık'ta bitecek. Ön liberoda görev yapan Guarin, Shanghai'de 30 maçta forma giyerken 5 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Guarin önerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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