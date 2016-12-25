Golcüler susarsa kayıp
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’deki son 22 maçında Van Persie, Sow, Emenike ve Fernandao’nun gol atamadığı hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.
Geçen sezonun son 7, bu sezonun ise ilk 15 haftasında Fenerbahçe'nin galibiyetleri golcü oyuncularının performanslarına bağlı kaldı. Sarı-lacivertliler, son olarak ileri uç oyuncularından Fernandao'nun geçen sezonun 27. haftasında Konyaspor'a gol attığı maçı 2-1 kaybetmişti. Daha sonra oynanan 22 lig maçının 13'ünde sarı-lacivertli santrforlar gol kaydetti ve Fenerbahçe bu karşılaşmalarda yenilmedi. Bu maçların 12'sinde hanesine 3 puan yazdıran Kanarya, sadece Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı.
VAN Persie'den 12 GOL
Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği 13 maçta attığı 40 golün 23'ü santrforlarından geldi. Van Persie 12 golle başı çekerken, Sow 6, Emenike 3, Fernandao 2 kez fileleri sarstı.
FORVETLERE BAĞIMLI
Fenerbahçe, santrforlarından bu sezon istediği verimi alırken, golcüleri sessiz kaldığında sıkıntı yaşıyor.
VAN Persie'den 12 GOL
Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği 13 maçta attığı 40 golün 23'ü santrforlarından geldi. Van Persie 12 golle başı çekerken, Sow 6, Emenike 3, Fernandao 2 kez fileleri sarstı.
FORVETLERE BAĞIMLI
Fenerbahçe, santrforlarından bu sezon istediği verimi alırken, golcüleri sessiz kaldığında sıkıntı yaşıyor.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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