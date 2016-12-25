 Golcüler susarsa kayıp – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Golcüler susarsa kayıp

    Golcüler susarsa kayıp

    Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’deki son 22 maçında Van Persie, Sow, Emenike ve Fernandao’nun gol atamadığı hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.

    Geçen sezonun son 7, bu sezonun ise ilk 15 haftasında 'nin galibiyetleri golcü oyuncularının performanslarına bağlı kaldı. Sarı-lacivertliler, son olarak ileri uç oyuncularından Fernandao'nun geçen sezonun 27. haftasında Konyaspor'a gol attığı maçı 2-1 kaybetmişti. Daha sonra oynanan 22 lig maçının 13'ünde sarı-lacivertli santrforlar gol kaydetti ve Fenerbahçe bu karşılaşmalarda yenilmedi. Bu maçların 12'sinde hanesine 3 puan yazdıran Kanarya, sadece Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı.

    VAN Persie'den 12 GOL
    Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği 13 maçta attığı 40 golün 23'ü santrforlarından geldi. Van Persie 12 golle başı çekerken, Sow 6, Emenike 3, Fernandao 2 kez fileleri sarstı.

    FORVETLERE BAĞIMLI
    Fenerbahçe, santrforlarından bu sezon istediği verimi alırken, golcüleri sessiz kaldığında sıkıntı yaşıyor.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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