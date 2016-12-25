 Fırtınaya tutulma – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Fırtınaya tutulma

    Fırtınaya tutulma

    Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerinin G.Saray’ı İstanbul’da yendiğini, Beşiktaş’ı da çok zorladığını hatırlatarak, “En iyi oyunumuzla sahada olmalıyız” dedi.

    F.Bahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrilirken, Dick Advocaat temkinli... Taktik üzerinde çalışmalarını sürdüren Hollandalı hocanın en çok çekindiği konu 'favori' gösterilmeleri. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerini sık sık bu konuda uyararak, "Rakibimizin oynadığı futbolla topladığı puanlar doğru orantılı değil. İstanbul'da G.Saray'ı yenip, Beşiktaş'ı da çok zorladıklarını unutmayın. Üstelik Avni Aker'e son kez çıkacaklar. Galibiyetle ayrılmak isteyeceklerdir. Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzla sahada olmalıyız" dediği belirtiliyor.

    KANATLARI KULLANIN
    Bordo-mavili takımın eksik yönlerini de belirleyen Advocaat, idmanlarda oyuncularına bunları tek tek anlatıyor. Sarı-lacivertli teknik adam; Bero, Yusuf ve Mehmet Ekici'ye özellikle dikkat edilmesini isterken, oyuncularına kanatları kullanmalarını, çabuk ve tek pas oynamaları talimatını verdiği ifade edildi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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