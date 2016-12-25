Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli takım, maç için akşam üzeri özel uçakla Trabzon'a gidecek.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:55
- 2 takımın galibiyet sayısı eşit
Toplam 4
Yorum
efe Ben onu bunu bilmem,2011 den sonraki Trabzon Fenerbahçe pskolojisinde üstün taraf Fenerbahçe çıkmıştır.Bu algıyı ortadan kaldırması lazım trabzonsporun.Fenerbahçe ekstra motive oluyor.Trabzonspor yarınki maçta normal lig maçı havasını rakip oyunculara hissettirip sahada uyutup golü bulup çanakkale geçilmez hesabı orta sahada ve defansda taş gibi durmalı.Lens ve sow adım atacak yer bulmamalı.
- 75 puan yetecek
Toplam 3
Yorum
Siyah-Beyaz1903 pereira 2 xD
- Yılın kalecisi Neuer
Toplam 2
Yorum
karakartal buffon futbolu bırakana kadar benim gözümde her zaman 1 numaradır. ayrıca aşağıda ki arkadaşın dediği gibi muslera'nın olmaması ilginç...
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