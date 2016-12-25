Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'la yapacağı maç için Trabzon'a geldi.
Maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden özel uçakla Trabzon'a ulaştı.
Trabzon Havalimanı'ndaki dış hatlar terminalinden çıkış yapan kafileyi, az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra çevik kuvvet ekipleri eşliğinde şehir merkezindeki bir otele yerleşti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:44
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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