Eski tüfekler bir araya geldi
Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Farklı branşlarında sarı-lacivertli kulübe hizmet eden eski sporcular, bu yıl gerçekleştirilen ve gelecek yıl yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundular. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte eski anılar da paylaşıldı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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