 Eski tüfekler bir araya geldi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Eski tüfekler bir araya geldi

    Eski tüfekler bir araya geldi
    Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Farklı branşlarında sarı-lacivertli kulübe hizmet eden eski sporcular, bu yıl gerçekleştirilen ve gelecek yıl yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundular. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte eski anılar da paylaşıldı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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