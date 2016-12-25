Eski tüfekler bir araya geldi

Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Farklı branşlarında sarı-lacivertli kulübe hizmet eden eski sporcular, bu yıl gerçekleştirilen ve gelecek yıl yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundular. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte eski anılar da paylaşıldı.