 Bu mağlubiyet acı verdi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Bu mağlubiyet acı verdi

    Bu mağlubiyet acı verdi

    CSKA cephesi, F.Bahçe mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor.

    erkek basketbol takımının 'nde deplasmanda mağlup ettiği takımının başantrenörü Dimitris Itoudis, yenilgiyi hazmetmekte zorlandı. "Fenerbahçe özellikle uzatma bölümünde bizden çok daha iyi oynadı" diyen Itoudis, "Oyuncularımı cesaretlendirmek istedim ama olmadı. Çok top kaybettik ve kontrolü sağlayamadık. Bu mağlubiyet acı verici oldu" ifadelerini kullandı. Itoudis, bu hezimeti en kısa sürede unutup en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini sözlerine ekledi.

    F.BAHÇE SÜREKLİ AYAKTA KALDI!
    CSKA Moskovalı oyuncular da aynı görüşteler... Takım kaptanı Victor Khryapa, "Kazanmak için fırsat geldi ama Fenerbahçe sürekli geri gelmeyi başardı. Uzatma bölümünde de iğrençtik" şeklinde konuştu. Semen Antinov ise "Uzatmalarda ne olduğunu anlayamadık bile. F.Bahçe maçın sonuna kadar ayakta kaldı ve bizi yıktı" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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