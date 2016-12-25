Bu mağlubiyet acı verdi
CSKA cephesi, F.Bahçe mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor.
Fenerbahçe erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda mağlup ettiği CSKA Moskova takımının başantrenörü Dimitris Itoudis, yenilgiyi hazmetmekte zorlandı. "Fenerbahçe özellikle uzatma bölümünde bizden çok daha iyi oynadı" diyen Itoudis, "Oyuncularımı cesaretlendirmek istedim ama olmadı. Çok top kaybettik ve kontrolü sağlayamadık. Bu mağlubiyet acı verici oldu" ifadelerini kullandı. Itoudis, bu hezimeti en kısa sürede unutup en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini sözlerine ekledi.
F.BAHÇE SÜREKLİ AYAKTA KALDI!
CSKA Moskovalı oyuncular da aynı görüşteler... Takım kaptanı Victor Khryapa, "Kazanmak için fırsat geldi ama Fenerbahçe sürekli geri gelmeyi başardı. Uzatma bölümünde de iğrençtik" şeklinde konuştu. Semen Antinov ise "Uzatmalarda ne olduğunu anlayamadık bile. F.Bahçe maçın sonuna kadar ayakta kaldı ve bizi yıktı" dedi.
F.BAHÇE SÜREKLİ AYAKTA KALDI!
CSKA Moskovalı oyuncular da aynı görüşteler... Takım kaptanı Victor Khryapa, "Kazanmak için fırsat geldi ama Fenerbahçe sürekli geri gelmeyi başardı. Uzatma bölümünde de iğrençtik" şeklinde konuştu. Semen Antinov ise "Uzatmalarda ne olduğunu anlayamadık bile. F.Bahçe maçın sonuna kadar ayakta kaldı ve bizi yıktı" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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