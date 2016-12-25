 Bir daha kapıdan içeri giremezler! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Bir daha kapıdan içeri giremezler!

    Bir daha kapıdan içeri giremezler!
    'in, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Takıma geri dönmek için elimden geleni yapacağım" sözleri karşılık bulmadı. Teknik direktör Dick Advocaat, Hollandalı oyuncu ve Emmanuel Emenike defterinin kendisi için kapandığını belirterek, "Bir daha bu kapıdan içeri giremezler" dedi. Yönetim, iki oyuncuyu 'disiplinsiz' tavırları nedeniyle kadro dışı bırakmış, menajerlerine 'Bir an önce kulüp bulun' talimatı vermişti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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